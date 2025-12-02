ЖДМ: Молдова сохраняет выгодные тарифы на перевозку зерна

КИШИНЕВ, 2 дек — Sputnik. Тарифы на перевозку зерна железнодорожным транспортом Молдовы остаются одними из самых выгодных, заявили в руководстве госпредприятия «Железная дорога Молдовы» (ЖДМ).
Там подчеркнули, что стоимость транспортировки зерна значительно ниже тарифов на перевозку других категорий грузов. Это стало возможным благодаря мерам внутренней оптимизации, включая существенную экономию на расходе топлива, энергоресурсов, эксплуатационных расходах, а также реорганизацию персонала.
«Преференциальные тарифы были первоначально введены 1 января 2023 года и оставались неизменными в течение трех лет. С 1 октября 2025 года стоимость перевозки зерна была скорректирована как минимум на 7%, хотя, согласно экономическим расчетам, обоснованный рост мог бы составить до 15%. Даже в этих условиях транспортировка зерна продолжает пользоваться значительными скидками — до 42% по сравнению с базовым тарифом», — поясняет ЖДМ.
По словам руководства предприятия, сохранение такого тарифа является мерой поддержки аграриев и содействия экспорту сельскохозяйственной продукции. Кроме того железнодорожники заявили о расширении списка маршрутов, по которым осуществляется перевозка.
При этом на ЖДМ признали, что даже после корректировки тарифов доход от этих услуг покрывает около 60% себестоимости продукции.
«Молдавская железная дорога подчеркивает, что возможное снижение экспорта зерна обусловлено не транспортными тарифами, а другими существенными факторами, такими как сельскохозяйственный сезон, качество урожая, ценовая конъюнктура на международном рынке, внешний спрос и обстановка в регионе», — подчеркнули в ЖДМ.
В руководстве предприятия также заявили, что продолжат поддерживать сельхозпроизводителей.
Ранее министр сельского хозяйства Молдовы Людмила Катлабуга признала, что за год объем экспорта Молдовой пшеницы сократился на 11%. Такой спад она связала со снижением показателей качества зерна, именно это рассматривается Минсельхозом как основной фактор уменьшения экспортных поставок и падения цен.