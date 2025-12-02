ЖДМ: Молдова сохраняет выгодные тарифы на перевозку зерна

«Преференциальные тарифы были первоначально введены 1 января 2023 года и оставались неизменными в течение трех лет. С 1 октября 2025 года стоимость перевозки зерна была скорректирована как минимум на 7%, хотя, согласно экономическим расчетам, обоснованный рост мог бы составить до 15%. Даже в этих условиях транспортировка зерна продолжает пользоваться значительными скидками — до 42% по сравнению с базовым тарифом», — поясняет ЖДМ.