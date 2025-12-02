На место закрытого супермаркета в Кургане ищут нового арендатора

Согласно описанию, помещение находится в цокольном этаже и имеет отдельный вход с улицы. Отделка — чистовая, что позволяет новому арендатору быстро запустить торговую точку или иной проект. Собственник предлагает прямую аренду без посредников. Текущая ставка — 120 тысяч рублей в месяц, что составляет 769 рублей за квадратный метр. Из истории объявления следует, что в октябре 2016 года помещение также сдавалось за 120 тысяч рублей, в марте 2017 года ставка снижалась до 100 тысяч, а затем вернулась к прежнему уровню.