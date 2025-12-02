39% челябинцев купят загородную недвижимость в ближайший год

Челябинцы чаще всего покупают дом как основное жилье или же под дачу. 43% опрошенных берут жилье за городом, что бы улучшить экологическую обстановку, 20% из-за удаленной работы, а 19% — из-за слишком высоких цен на жилье в городе. При этом инвестирует в загородную недвижимость каждый пятый челябинец.