Находку ждет обновление автобусного парка

Так, жительница города Галина Корейкина отметила, что более половины автопарка изношено, и попросила ускорить замену транспорта.
По словам главы региона, край ежегодно направляет около 600 млн рублей на закупку автобусов, которые в основном поставляют белорусские заводы. Новая техника будет поступать в течение следующего года. Для обслуживания автобусов в городе построят станцию обслуживания.
Министр транспорта Алексей Игнатенко уточнил, что контракты уже заключены, поэтому первые автобусы могут прибыть в край до конца года.
Кроме этого, в ходе разговора Олег Кожемяко напомнил о важности достойной оплаты труда водителей. Мэр Находки Тимур Магинский сообщил, что минимальная зарплата для них составляет 120 тысяч рублей. Также регион продолжит поддерживать перевозчиков субсидиями, чтобы сохранить доступный тариф.
На приеме обсуждались и другие вопросы. К примеру, житель Романовки Евгений Пигалев попросил установить безопасный автобусный павильон возле школы № 25. Его планируют смонтировать в следующем году.
Жители Новонежино обратились с просьбой установить освещение и «лежачих полицейских» на участке улицы Авиаторов, который разделяет поселок. Минтранс и муниципальные власти подтвердили, что необходимые меры уже определены и будут реализованы в ближайшее время.