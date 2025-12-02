Ричмонд
Колумбия объявила о возобновлении полетов в Венесуэлу

Колумбия возобновила авиасообщение с Венесуэлой после нескольких дней приостановки, сообщил президент Густаво Петро. Он отметил, что США не имеют права закрывать воздушное пространство суверенной страны.

Источник: Reuters

«Вы можете сделать это со своими авиакомпаниями, но не с авиакомпаниями мира. Колумбия восстанавливает гражданское воздушное сообщение с Венесуэлой» — написал Петро в Х. Он также призвал власти других стран не прерывать авиасообщение.

29 ноября США заявили о закрытии воздушного пространства Венесуэлы. «Всем авиакомпаниям, пилотам, наркоторговцам и торговцам людьми: пожалуйста, учтите, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее будет полностью закрыто», — заявил президент Дональд Трамп в Truth Social.

В российском Минтрансе накануне заявили, что на данный момент авиационные власти не планируют вводить запрет на полеты в Венесуэлу.

