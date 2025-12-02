WSJ: армия США представляет собой «смертоносный инвестклуб»

WSJ объяснила рост популярности инвестиционной активности темпераментом молодых военнослужащих, склонных к риску и располагающих доходом, свободным временем и отсутствием табу на разговоры о личном финансовом состоянии. В связи с этим, многие военные делятся друг с другом результатами успешных торгов на биржах и призывают коллег присоединиться к инвестициям.