Минтруда раскрыло самые востребованные профессии в Беларуси в ближайшие пять лет. Подробности привели в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.
В ведомстве уточнили, что демографические вызовы, а также цифровизация формируют новый запрос на рынке труда. И спрогнозировали, в каких сферах и какие профессии окажутся наиболее востребованными в ближайшие пять лет.
В обрабатывающей промышленности, которая составляет основу реального сектора экономики, будут нужны слесари-сборщики, электромеханики, электромонтеры, станочники и наладчики, водители. Ожидается спрос именно на квалифицированных рабочих, которые умеют обслуживать и работать на сложном оборудовании и, преимущественно, со средним специальным или же профессионально-техническим образованием.
В строительстве будут востребованы сварщики, электромонтажники, бетонщики, каменщики для развития инфраструктуры (социальной, экономической). В Минтруда добавили, что в IT-сфере, которая является двигателем всех отраслей, понадобятся программисты, специалисты по веб-порталам и технической поддержке, разработчики ПО. На указанных специалистов спрос будет расти не только в IT-компаниях, но и внутри традиционных отраслей для повышения их эффективности.
Востребованной будет и сфера здравоохранения: специалисты по уходу, врачи различных профилей. В ведомстве уточняют, что подобное связано с ростом людей старше 75 лет. Это создает стабильный спрос на специалистов по уходу.
В розничное торговле и общепите будут нужны кассиры, повара, продавцы. В пресс-службе уточняют, на озвученные профессии сохраняется стабильный среднесрочный спрос. В образовании понадобятся учителя, воспитатели. А в технологическом развитии — инженеры (технологических процессов, контроля качества, промышленного и гражданского строительства, механики). Экономике Беларуси нужны кадры, обеспечивающие не только ежедневное функционирование, но и технологический прорыв.
