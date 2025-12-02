Минтруда раскрыло самые востребованные профессии в Беларуси в ближайшие пять лет

В строительстве будут востребованы сварщики, электромонтажники, бетонщики, каменщики для развития инфраструктуры (социальной, экономической). В Минтруда добавили, что в IT-сфере, которая является двигателем всех отраслей, понадобятся программисты, специалисты по веб-порталам и технической поддержке, разработчики ПО. На указанных специалистов спрос будет расти не только в IT-компаниях, но и внутри традиционных отраслей для повышения их эффективности.