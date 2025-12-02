Многоквартирный дом во Владивостоке остался без отопления в преддверии пятнадцатиградусных морозов

Отметим, что на улице Адмирала Горшкова и во всём микрорайоне Снеговая Падь в этом году различные коммунальные аварии происходят систематически: здесь проводятся масштабные дорожные, земляные работы, и рабочие периодически повреждают то один, то другой участок инженерных коммуникаций. В ноябре с регулярностью, достойной лучшего применения, бригада рвала трубопровод с холодной водой. Прокуратура интересовалась ситуацией, но пока рабочие не стали действовать более бережно.