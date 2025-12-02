Многоквартирный дом во Владивостоке остался без отопления в преддверии пятнадцатиградусных морозов

Не получив информации о сроках возобновления подачи отопления, которое исчезло 1 декабря, представительница дома обратилась в telegram-чат главы города. От МЦУ Владивостока был получен ответ, что «управляющая компания “Развитие” активно работает над решением проблемы», а 2 декабря 2025 года по проблемному адресу был приглашен представитель ресурсоснабжающей организации для выяснения причин заниженного уровня теплоносителя. Отопление обещают восстановить до конца текущей недели, но жильцов предупреждают, что сроки могут измениться в зависимости от объема необходимых работ.
Тем временем завтрашний день, 3 декабря, обещает стать самым холодным на рабочей неделе. Во Владивостоке температура воздуха в ночные и утренние часы опустится −12…-15 °C, днём ожидается до −9…-12 °C. Так как будет сохраняться сильный ветер, по ощущениям температура может казаться ниже.
Отметим, что на улице Адмирала Горшкова и во всём микрорайоне Снеговая Падь в этом году различные коммунальные аварии происходят систематически: здесь проводятся масштабные дорожные, земляные работы, и рабочие периодически повреждают то один, то другой участок инженерных коммуникаций. В ноябре с регулярностью, достойной лучшего применения, бригада рвала трубопровод с холодной водой. Прокуратура интересовалась ситуацией, но пока рабочие не стали действовать более бережно.
Отмечаются и другие проблемы микрорайона: вся улица Адмирала Горшкова, подвергшаяся реконструкции, начиная от перекрестка с Бородинской до объездной трассы, осталась без уличного освещения. Новогодняя иллюминация, как отмечают граждане, работает, а фонари — нет.