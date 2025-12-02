В 2025 году в многоэтажках Крыма заменили более 230 лифтов

В Крыму завершились запланированные на текущий год работы по замене лифтов в многоэтажных домах. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделили около 785 миллионов рублей. Всего заменили 239 лифтов в 131 доме.
«На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены, специалисты готовят исполнительную документацию к приемке и вводу нового оборудования в эксплуатацию», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов планируется заменить в республике более 3,7 тысячи лифтов. На данный момент уже установлено свыше 1,9 тысячи единиц нового оборудования.