В 2025 году в многоэтажках Крыма заменили более 230 лифтов

В Крыму завершены запланированные на этот год работы по замене лифтов в многоэтажках.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму завершились запланированные на текущий год работы по замене лифтов в многоэтажных домах. На эти цели из федерального и республиканского бюджетов выделили около 785 миллионов рублей. Всего заменили 239 лифтов в 131 доме.

«На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены, специалисты готовят исполнительную документацию к приемке и вводу нового оборудования в эксплуатацию», — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

В рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов планируется заменить в республике более 3,7 тысячи лифтов. На данный момент уже установлено свыше 1,9 тысячи единиц нового оборудования.

