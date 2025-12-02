При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения

По его словам, за счет средств республики в границах объекта организована реконструкция трибун, оборудованы подсобные помещения, помещения для размещения команд на время игр — душевые, санузлы, комнаты отдыха. Кроме того, на объекте обновили покрытие поля и устроили прорезиненные беговые дорожки, а также открыли новый многофункциональный модульный спортзал. Изначально на эти цели было выделено около 220 млн рублей. Однако позже добавили еще 21 миллион, чтобы отремонтировать небольшое поле для самых маленьких спортсменов.