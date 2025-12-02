При капитальном ремонте стадиона в Феодосии выявили нарушения

«Установлено, что при проведении капитального ремонта стадиона имени В. Шайдерова нарушены сроки проведения работ, не выполнен ремонт двух малых полей, не установлено освещение и не проведено благоустройство», — перечислили в прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в связи с ненадлежащей готовностью объекта в адрес заказчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Объект является социально значимым. Стадион рассчитан на 2,7 тысячи посетителей и предназначен для спортивных мероприятий, занятий физкультурой и профессиональным спортом, добавили в прокуратуре.
Ранее замначальника управления капитального строительства администрации Феодосии Александр Моисеев рассказал РИА Новости Крым, что реконструкция городского стадиона имени Владимира Шайдерова «Кристалл» завершается, готовность превысила 90%.
По его словам, за счет средств республики в границах объекта организована реконструкция трибун, оборудованы подсобные помещения, помещения для размещения команд на время игр — душевые, санузлы, комнаты отдыха. Кроме того, на объекте обновили покрытие поля и устроили прорезиненные беговые дорожки, а также открыли новый многофункциональный модульный спортзал. Изначально на эти цели было выделено около 220 млн рублей. Однако позже добавили еще 21 миллион, чтобы отремонтировать небольшое поле для самых маленьких спортсменов.