«Ни одного месяца без перебоев»: в 2026 году в Коркино полностью отремонтируют водовод

— Мы начали два крупных проекта по реконструкции водовода. Водозабор на Шершнях питает не только Челябинск, но и Копейск, и Коркино. Это большие инвестиции — более миллиарда на водовод в Копейск и около 2 млрд рублей в Коркино. В этом году начали замену водоводов, которые были в неудовлетворительном состоянии. Половина работ уже завершена. В следующем году закончим, качество подачи воды в Коркино гарантировано улучшится, — ответил Алексей Текслер.