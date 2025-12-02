«Ни одного месяца без перебоев»: в 2026 году в Коркино полностью отремонтируют водовод

В 2026 году завершится реконструкция магистрального водовода «Шершни-Коркино». На эти цели по программе «Большой ремонт 74» потратят порядка 2 млрд рублей. Об этом рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 2 декабря, на Прямой линии, отвечая на вопрос жителя Коркино.
— Я живут здесь уже больше 9 лет. Не проходит ни одного месяца, чтобы не было перебоев с горячей водой, — обратился с вопросом житель Коркино. — Квитанции по воде оплачиваются стабильно, а качество и подача воды не соответствует заявленному обслуживанию.
— Мы начали два крупных проекта по реконструкции водовода. Водозабор на Шершнях питает не только Челябинск, но и Копейск, и Коркино. Это большие инвестиции — более миллиарда на водовод в Копейск и около 2 млрд рублей в Коркино. В этом году начали замену водоводов, которые были в неудовлетворительном состоянии. Половина работ уже завершена. В следующем году закончим, качество подачи воды в Коркино гарантировано улучшится, — ответил Алексей Текслер.
Как добавил глава Коркинского муниципального округа Александр Орел, работы по реконструкции магистрального водовода протяженностью 22 км разбиты на девять этапов.
— На данный момент выполнено работы по 4 этапам — это более 12 км. Большое переподключение в Коркино было две недели назад, — сообщил Александр Орел. — Остались этапы с 5 по 9-й, обеспечено финансирование, проводятся конкурентные процедуры. Деньги есть, задача в следующем году полностью завершить полностью реконструкцию водовода, который питает Коркино.