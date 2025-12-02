Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае

«Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест было приостановлено по причине недобросовестного исполнения обязательств подрядными организациями», — сказано в сообщении.
После расторжения контрактов и применения штрафных санкций, в ближайшей перспективе работы будут возобновлены, уточнил Гоцанюк.
«С участием потенциальной новой подрядной организации осмотрели объект, в ходе которого стройготовность оценена на уровне 70%», — добавил председатель Совмина.
По его информации, в настоящее время завершена актуализация сметной документации, которая будет отправлена в «Госстройэкспертизу» для определения достоверности сметной стоимости.
Гоцанюк напомнил, что за последние 10 лет в Крыму успешно введены в эксплуатацию два современных учреждения аналогичного профиля: в Белогорске и Красногвардейском районе, общей вместимостью 500 койко-мест.
«Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната станет третьим значимым объектом в данном направлении», — подчеркнул Юрий Гоцанюк.
В конце ноября председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.
Речь идет о строительстве школы на 800 мест в Феодосии, возведении детского сада на 150 мест в поселке Вольное Джанкойского района, реконструкции детсада «Ягодка» в селе Лечебное Белогорского района и строительстве жилого дома на 72 квартиры в Судаке.