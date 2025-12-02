Ричмонд
Подрядчик сорвал стройку психоневрологического интерната в Бахчисарае

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек — РИА Новости Крым. Строительство психоневрологического интерната в Бахчисарае на 250 койко-мест приостановили из-за недобросовестного подрядчика. Для завершения работ на объект заходит новая фирма. Об этом сообщил председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

Источник: Telegram-канал главы Совмина РК Юрия Гоцанюка

«Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната на 250 койко-мест было приостановлено по причине недобросовестного исполнения обязательств подрядными организациями», — сказано в сообщении.

После расторжения контрактов и применения штрафных санкций, в ближайшей перспективе работы будут возобновлены, уточнил Гоцанюк.

«С участием потенциальной новой подрядной организации осмотрели объект, в ходе которого стройготовность оценена на уровне 70%», — добавил председатель Совмина.

По его информации, в настоящее время завершена актуализация сметной документации, которая будет отправлена в «Госстройэкспертизу» для определения достоверности сметной стоимости.

Гоцанюк напомнил, что за последние 10 лет в Крыму успешно введены в эксплуатацию два современных учреждения аналогичного профиля: в Белогорске и Красногвардейском районе, общей вместимостью 500 койко-мест.

«Строительство Бахчисарайского психоневрологического интерната станет третьим значимым объектом в данном направлении», — подчеркнул Юрий Гоцанюк.

В конце ноября председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк по итогам совещания о ходе реализации госпрограммы заявил, что подрядчикам необходимо ускорить темпы работ по четырем объектам государственной программы социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя.

Речь идет о строительстве школы на 800 мест в Феодосии, возведении детского сада на 150 мест в поселке Вольное Джанкойского района, реконструкции детсада «Ягодка» в селе Лечебное Белогорского района и строительстве жилого дома на 72 квартиры в Судаке.