Продажи квартир заметно снизились в Беларуси

Например, в Минске в прошлом месяце зарегистрировали только 1005 сделок с квартирами, что почти в 1,5 раза меньше, чем в ноябре и на 20% ниже числа сентябрьских сделок. При этом в октябре было совершено более 1400 сделок, что стало максимальным показателем года.