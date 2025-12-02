Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Продажи квартир заметно снизились в Беларуси

В Беларуси сократилось количество покупок недвижимости.

Источник: Комсомольская правда

Продажи квартир резко снизились в Беларуси в ноябре 2025-го, сообщили в Национальном кадастровом агентстве.

Например, в Минске в прошлом месяце зарегистрировали только 1005 сделок с квартирами, что почти в 1,5 раза меньше, чем в ноябре и на 20% ниже числа сентябрьских сделок. При этом в октябре было совершено более 1400 сделок, что стало максимальным показателем года.

Ранее отмечалось, что рост продаж квартир в Беларуси в октябре был связан со снижением кредитных ставок на жилье от застройщиков. Однако продление акций по кредитам рядом банков еще в ноябре аналогичного эффекта не дало.

Резко снизились продажи квартир в ноябре и в областных городах Беларуси. Например, в Гомеле зарегистрировали 177 сделок (226 в октябре), в Гродно продали только 170 квартир (252 месяцев ранее), а в Витебске — 167 (236 за месяц до этого).

Самое маленькое количество квартир за месяц было продано в Бресте (150) и Могилеве (94).

Ранее Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры.

Тем временем белоруска нарастила волосы и через суд получила за это моральную компенсацию.