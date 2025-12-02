Продажи квартир заметно снизились в Беларуси

Продажи квартир резко снизились в Беларуси в ноябре 2025-го, сообщили в Национальном кадастровом агентстве.
Например, в Минске в прошлом месяце зарегистрировали только 1005 сделок с квартирами, что почти в 1,5 раза меньше, чем в ноябре и на 20% ниже числа сентябрьских сделок. При этом в октябре было совершено более 1400 сделок, что стало максимальным показателем года.
Ранее отмечалось, что рост продаж квартир в Беларуси в октябре был связан со снижением кредитных ставок на жилье от застройщиков. Однако продление акций по кредитам рядом банков еще в ноябре аналогичного эффекта не дало.
Резко снизились продажи квартир в ноябре и в областных городах Беларуси. Например, в Гомеле зарегистрировали 177 сделок (226 в октябре), в Гродно продали только 170 квартир (252 месяцев ранее), а в Витебске — 167 (236 за месяц до этого).
Самое маленькое количество квартир за месяц было продано в Бресте (150) и Могилеве (94).
Ранее Госкомимущество назвало белорусам факторы, влияющие на стоимость квартиры.
