В Башкирии пока не будут утеплять фасады в рамках капремонта МКД

Опубликован закон о продлении на три года периода отказа от утепления фасадов МКД. Ранее не делать этот вид дорогостоящего ремонта собирались до 1 января 2026 года, теперь этот срок продлён до 1 января 2029.
Как пояснили в минЖКХ РБ, стоимость утепления за последние 10 лет выросла вчетверо — с 5 млн до 19,5 млн руб. На эти средства можно отремонтировать почти три крыши. Средняя стоимость ремонта кровли одного МКД — порядка 7,2 млн руб.
«Решено в приоритет поставить ремонт кровель, и пока обходиться без утепления фасадов», — пояснили в ведомстве.
Ранее сообщали о предварительных итогах программы капремонта МКД в текущем году.