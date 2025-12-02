Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пока не будут утеплять фасады в рамках капремонта МКД

Утепление одного дома стоит столько, сколько ремонт кровель трёх домов.

Источник: пресс-служба / минЖКХ РБ

Опубликован закон о продлении на три года периода отказа от утепления фасадов МКД. Ранее не делать этот вид дорогостоящего ремонта собирались до 1 января 2026 года, теперь этот срок продлён до 1 января 2029.

Как пояснили в минЖКХ РБ, стоимость утепления за последние 10 лет выросла вчетверо — с 5 млн до 19,5 млн руб. На эти средства можно отремонтировать почти три крыши. Средняя стоимость ремонта кровли одного МКД — порядка 7,2 млн руб.

«Решено в приоритет поставить ремонт кровель, и пока обходиться без утепления фасадов», — пояснили в ведомстве.

Ранее сообщали о предварительных итогах программы капремонта МКД в текущем году.