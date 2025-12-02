Воронежский «Спецстрой» достроит поликлинику в райцентре Панино за 339 млн

Для минстроя Воронежской области это был четвертый аукцион на строительство поликлиники в Панино — подрядчика искали с марта прошлого года. Первые торги со стартовой ценой 346,1 млн руб. не состоялись из-за отсутствия заявок. На вторых победило воронежское ООО «ЖБИ-Капстрой» Артема Чекмарева, снизившее начальную цену с 347 млн руб. до 310,6 млн руб. Впоследствии контракт был расторгнут по инициативе подрядчика. Третий тендер выиграло местное ООО «Воронежеврострой» Ларисы Пшенко. Компания получила контракт по начальной цене 445,5 млн руб., но его расторгли по требованию заказчика.