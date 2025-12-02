ФНС хочет обанкротить воронежскую строительную фирму из-за долга в 60 млн рублей

Суд указал на то, что ФНС не привела доказательств наличия у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу. Кроме того, налоговикам необходимо предоставить доказательства, что ОСТК была направлена копия иска. Нарушения предложено устранить до 29 декабря.