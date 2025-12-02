Реконструкцию Воронежского цирка могут завершить во втором квартале 2026 года

Интересно, что заказчик проведения реконструкции — структура Министерства строительства РФ «Единый заказчик в сфере строительства» — в сентябре этого года в арбитражном суде добился взыскания с «Артстройтехнологии» штрафа в 200 тыс. руб. В конце октября подрядчик получил от заказчика иск на 31 млн руб. Причины претензий в судебных документах не раскрываются.