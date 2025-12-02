Реконструкцию Воронежского цирка могут завершить во втором квартале 2026 года

По словам господина Карпова, готовность объекта «уже превышает 70%». На реконструкции воронежского цирка ежедневно работает порядка 500 строителей. Сейчас рабочие завершают устройство новых инженерных систем и выполняют монтаж современного светового и звукового оборудования. Также ведутся отделочные работы внутри и снаружи здания.
В пресс-службе «Единого заказчика» отметили, что основная часть внутренней отделки уже выполнена: в помещениях готовы полы, устанавливаются двери, завершается монтаж потолочных конструкций. Инженерные и слаботочные системы полностью смонтированы и проходят поэтапные проверки. Также реконструируются помещения для содержания животных.
В середине ноября «Ъ-Черноземье» сообщал, что прокуратура проверяет реконструкцию Воронежского цирка. В ведомстве не раскрывали подробностей проверки.
В 2021 году столичное ООО «Артстройтехнология» выиграло госконтракт на реконструкцию здания цирка за 1,74 млрд руб. Подрядчик за три года должен заменить кровлю, несущие и ограждающие конструкции, провести фасадные и внутренние отделочные работы, заменить коммуникации (санитарно-технические, электротехнические, слаботочные системы и трубопроводы), а также установить подъемно-транспортное оборудование.
Интересно, что заказчик проведения реконструкции — структура Министерства строительства РФ «Единый заказчик в сфере строительства» — в сентябре этого года в арбитражном суде добился взыскания с «Артстройтехнологии» штрафа в 200 тыс. руб. В конце октября подрядчик получил от заказчика иск на 31 млн руб. Причины претензий в судебных документах не раскрываются.