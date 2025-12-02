Ричмонд
Взносы страховых организаций Беларуси в январе-октябре выросли на 8,6%

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взносы страховых организаций Беларуси по прямому страхованию и сострахованию за январь — октябрь 2025 года составили Br2351,7 млн. Темп роста страховых взносов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 108,6%, сообщили БЕЛТА в Министерстве финансов.

По добровольным видам страхования (включая вмененное страхование) за январь — октябрь 2025 года страховые взносы составили Br1556,7 млн, что на Br103,1 млн больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования — Br795 млн, что на Br82,5 млн больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.

Удельный вес добровольных видов страхования (включая вмененное страхование) в общей сумме страховых взносов составляет 66,2% (за январь — октябрь 2024 года — 67,1%).

За январь — октябрь 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили Br1350,8 млн, что на Br148 млн больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 57,4% (за январь — октябрь 2024 года — 55,5%).-0-