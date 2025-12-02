Взносы страховых организаций Беларуси в январе-октябре выросли на 8,6%

За январь — октябрь 2025 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по стране составили Br1350,8 млн, что на Br148 млн больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов составил 57,4% (за январь — октябрь 2024 года — 55,5%).-0-