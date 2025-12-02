Глава Kismet Capital Group Таврин предложил использовать 5% пенсий россиян

Бизнесмен рассказал, что сейчас большинство денег пенсионных и страховых фондов (около 80%) вложено в государственные и корпоративные облигации и другие надежные инструменты. Лишь небольшая часть этих денег вложена на публичном рынке, а рынок альтернативных инвестиций практически не используется. Малые вложения при грамотном управлении, уверен Таврин, могли бы позволить нарастить ресурсы пенсионного фонда.