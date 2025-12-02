Ричмонд
Глава Kismet Capital Group Таврин предложил использовать 5% пенсий россиян

В России предложили инвестировать 5% от пенсионного фонда.

Источник: Комсомольская правда

Иван Таврин, создатель инвестиционной группы Kismet Capital Group, предложил на форуме ВТБ «Россия зовет!» вкладывать часть денег пенсионных и страховых фондов в специальные фонды для прямых инвестиций. Он считает, что такие вложения не должны превышать 5%.

«Я ни в коем случае не призываю взять и инвестировать деньги российских пенсионеров полностью в такого рода инструменты, потому что, конечно же, это и рискованная затея», — пояснил Таврин.

Бизнесмен рассказал, что сейчас большинство денег пенсионных и страховых фондов (около 80%) вложено в государственные и корпоративные облигации и другие надежные инструменты. Лишь небольшая часть этих денег вложена на публичном рынке, а рынок альтернативных инвестиций практически не используется. Малые вложения при грамотном управлении, уверен Таврин, могли бы позволить нарастить ресурсы пенсионного фонда.

