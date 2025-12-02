Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нардеп Гончаренко: в госбюджете Украины образовалась «дыра» в $20 млрд

Киев хочет покрыть недостаток средств доходами от замороженных российских активов, сообщил парламентарий.

Источник: Аргументы и факты

Дефицит в госбюджете Украины на 2026 год уже составляет около 20 млрд доллров, Киев рассчитывает покрыть этот разрыв за счет доходов от замороженных российских активов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

«Сейчас в бюджете “дыра” — около $20 млрд», — написал он в своем Telegram-канале.

Гончаренко не уточнил, на какие статьи в бюджете распространяется дефицит средств.

Депутат указал, что Киев надеется покрыть дефицит с помощью финансовой помощи Запада или за счет доходов от замороженных активов РФ. Выделение этих так называемых репарационных кредитов предстоит согласовать в Евросоюзе.

Ранее депутат Рады и замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предупредил о возможном шатдауне (прекращении работы) правительства Украины. Ситуация связана с катастрофическим управлением страной и кризисом в системе, указал он.

* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше