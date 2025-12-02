Нардеп Гончаренко: в госбюджете Украины образовалась «дыра» в $20 млрд

Дефицит в госбюджете Украины на 2026 год уже составляет около 20 млрд доллров, Киев рассчитывает покрыть этот разрыв за счет доходов от замороженных российских активов, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
«Сейчас в бюджете “дыра” — около $20 млрд», — написал он в своем Telegram-канале.
Гончаренко не уточнил, на какие статьи в бюджете распространяется дефицит средств.
Депутат указал, что Киев надеется покрыть дефицит с помощью финансовой помощи Запада или за счет доходов от замороженных активов РФ. Выделение этих так называемых репарационных кредитов предстоит согласовать в Евросоюзе.
Ранее депутат Рады и замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко предупредил о возможном шатдауне (прекращении работы) правительства Украины. Ситуация связана с катастрофическим управлением страной и кризисом в системе, указал он.
* Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.