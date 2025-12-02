Экономист Федоров объяснил падение курса доллара

Слабый спрос со стороны россиян на зарубежную валюту стал причиной ослабления курса доллара. Об этом заявил экономист Илья Федоров в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, объемы торгов долларом в России остаются ниже среднего уровня на 10−20%. На таком «тонком» рынке колебания курса на несколько рублей являются нормальной ситуацией, поскольку продажи валюты продолжаются при недостаточном спросе.
Экономист также дал прогноз, что после завершения продажи валюты Банком России среднегодовой курс доллара может ослабнуть примерно на 3 рубля в следующем году.
Федоров считает, что уровень в 70 рублей за доллар вряд ли будет достигнут, а текущие 77 рублей за доллар являются близким к максимальному отклонением, а не равновесным значением.
