Силуанов раскритиковал идею Пьянова по поводу курса рубля в России

Силуанов не согласился с идеей о валютном коридоре.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что введение коридора колебаний для курса рубля потребует валютных интервенций со стороны Банка России, что фактически лишит национальную валюту рыночного характера. Так чиновник прокомментировал идею первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова об установлении коридора для валютного курса.
«[Пьянов] не сказал, что это за границы; если будут установлены границы, значит, нужно будет их поддерживать, это либо интервенции, либо покупки Центральным банком», — сказал глава Минфина, слова приводит РБК. Министр сделал заключение, что такой подход приводит к нерыночному статусу рубля и лишает смысла таргетирование инфляции, которое происходило последние года.
По предварительным данным, при пересмотре прогноза в апреле Министерство экономического развития РФ, вероятнее всего, изменит заложенный в документе средний курс рубля, предполагая его более сильные позиции. Об этом на международном инвестиционном форуме ВТБ заявил глава министерства Максим Решетников.