Силуанов раскритиковал идею Пьянова по поводу курса рубля в России

«[Пьянов] не сказал, что это за границы; если будут установлены границы, значит, нужно будет их поддерживать, это либо интервенции, либо покупки Центральным банком», — сказал глава Минфина, слова приводит РБК. Министр сделал заключение, что такой подход приводит к нерыночному статусу рубля и лишает смысла таргетирование инфляции, которое происходило последние года.