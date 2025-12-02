Ричмонд
Набиуллина: Проблемы бизнеса нельзя объяснять одной лишь ключевой ставкой

В ЦБ заявили, что инфляция оказывает на бизнес не меньший эффект, чем ставка.

Источник: Комсомольская правда

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!» отметила рост операционных издержек бизнеса, что является проявлением инфляции. Она подчеркнула, что бизнес должен быть заинтересован не только в низкой ключевой ставке, но и в низкой инфляции.

«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — заявила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что текущая политика сдерживает избыточный спрос и кредитование, а корпоративный кредит вырос на 5,8 трлн рублей с начала цикла снижения ключевой ставки. Инвестиции в этом году растут, но этот процесс неравномерный и отражает структурную перестройку. Повышение производительности труда крайне важно, отметила глава регулятора.

Ранее KP.RU сообщил, что председатель Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин допустил снижение ключевой ставки до 6−7% в 2026 году, но при одном условии.

