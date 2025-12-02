Набиуллина: Проблемы бизнеса нельзя объяснять одной лишь ключевой ставкой

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!» отметила рост операционных издержек бизнеса, что является проявлением инфляции. Она подчеркнула, что бизнес должен быть заинтересован не только в низкой ключевой ставке, но и в низкой инфляции.
«Я бы при этом не стала сводить интересы бизнеса только к ключевой ставке, к процентным платежам. Они действительно существенны, но не надо умалять роль низкой инфляции», — заявила глава ЦБ.
Набиуллина отметила, что текущая политика сдерживает избыточный спрос и кредитование, а корпоративный кредит вырос на 5,8 трлн рублей с начала цикла снижения ключевой ставки. Инвестиции в этом году растут, но этот процесс неравномерный и отражает структурную перестройку. Повышение производительности труда крайне важно, отметила глава регулятора.
