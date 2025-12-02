Силуанов: Плавающий курс рубля — одна из основ макроэкономической стабильности

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов назвал плавающий курс рубля одной из основ макроэкономической стабильности. Об этом министр заявил в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» во вторник, 2 декабря.
«Если будут установлены границы, то необходимо их поддерживать,, а это лишает все те завоевания, которые были достигнуты в последние годы, а именно таргетирование инфляции, плавающий курс, бюджетные правила», — отметил Силуанов.
По мнению министра, сейчас курс представляет собой середину от границ, которые были пройдены недавно. При установке новых пределов будут необходимы инвестиции или покупки на рынке со стороны ЦБ, кто приведет к нерыночному статусу рубля.
Глава Минфина не поддержал идею первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, который предложил установить плавающий валютный коридор. Он также отметил, что нынешний курс доллара является «ненастоящим» и не отражает реального курса.