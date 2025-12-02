Ричмонд
+4°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силуанов: Плавающий курс рубля — одна из основ макроэкономической стабильности

Силуанов не поддержал идею Дмитрия Пьянова об установлении валютного коридора.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов назвал плавающий курс рубля одной из основ макроэкономической стабильности. Об этом министр заявил в кулуарах инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» во вторник, 2 декабря.

«Если будут установлены границы, то необходимо их поддерживать,, а это лишает все те завоевания, которые были достигнуты в последние годы, а именно таргетирование инфляции, плавающий курс, бюджетные правила», — отметил Силуанов.

По мнению министра, сейчас курс представляет собой середину от границ, которые были пройдены недавно. При установке новых пределов будут необходимы инвестиции или покупки на рынке со стороны ЦБ, кто приведет к нерыночному статусу рубля.

Глава Минфина не поддержал идею первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, который предложил установить плавающий валютный коридор. Он также отметил, что нынешний курс доллара является «ненастоящим» и не отражает реального курса.

Узнать больше по теме
Антон Силуанов: биография министра финансов России
Политик возглавляет Министерство финансов РФ с 2011 года. Антон Силуанов — одна из ключевых фигур в российской экономике. За годы своей работы он внес значительный вклад в стабилизацию финансовой системы страны, курируя важные реформы и управляя денежными потоками в непростые для России периоды. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше