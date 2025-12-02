Лула да Силва сказал Трампу, что продолжит добиваться отмены американских пошлин

Президент Бразилии Лула да Силва провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в рамках которого сказал о желании продолжить переговоры о полной отмене американских пошлин, заявила пресс-служба бразильского лидера.
Лула да Силва сказал, что дополнительный 40-процентный тариф в отношении мяса, кофе, фруктов и некоторых других бразильских товаров уже был отменен.
Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в сфере безопасности.
Читайте материал «Танкер, который следовал из России в Грузию, был атакован у берегов Турции».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.