Лула да Силва сказал Трампу, что продолжит добиваться отмены американских пошлин

Президент Бразилии Лула да Силва провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, в рамках которого сказал о желании продолжить переговоры о полной отмене американских пошлин, заявила пресс-служба бразильского лидера.

Лула да Силва сказал, что дополнительный 40-процентный тариф в отношении мяса, кофе, фруктов и некоторых других бразильских товаров уже был отменен.

Лидеры двух стран также обсудили сотрудничество в сфере безопасности.

