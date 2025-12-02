В Челябинске начали продавать квартиры без «эффекта Долиной»

Напомним, скандальный «эффект Долиной» возник после истории, когда певица через суд вернула проданную квартиру, что создало прецедент. Схожие случаи, когда пожилые продавцы через суд возвращали жилье, утверждая о мошенничестве, стали появляться в практике, оставляя добросовестных покупателей без денег и жилья. При этом в Челябинской области за 10 месяцев 2025 года сумма ущерба от мошенничеств составила более 2,6 млрд рублей.