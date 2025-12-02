«Ей это всё нравится. Мне тоже»: Путин пошутил про реакцию Набиуллиной на его слова о капитализации

Президент России Владимир Путин пошутил про реакцию главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной на его слова о росте капитализации фондового рынка.
На полях инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» глава государства заявил о необходимости повышения прозрачности управления акционерными обществами. Также Путин поручил кабмину включить в программу создания акционерной стоимости крупнейшие государственные компании России.
«Вот Эльвира Сахипзадовна кивает головой, ей это всё нравится. Мне тоже нравится, но в современных условиях мы должны смотреть, конечно, на реальное состояние наших государственных компаний», — отметил Путин.
Президент подчеркнул, что важно учитывать все сложности, с которыми сталкиваются организации, чтобы идти по пути капитализации фондового рынка.
Ранее KP.RU сообщал, что Эльвира Набиуллина высказалась об инициативе использования внутренних ресурсов страховых компаний и пенсионных фондов для поддержки частного бизнеса в РФ.