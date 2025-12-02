Крупнейшие производители водки и спирта в РФ хотят слиться в одну компанию

«Производитель алкоголя “Татспиртпром” рассматривает возможность объединить свои активы с крупнейшим в России производителем спирта — “Росспиртпромом”, — передает “Коммерсант”. Газета ознакомилась с содержанием письма, в котором генеральный директор АО “Татспиртпром” Руслан Максудов уведомляет участников рынка о “возможности стратегического объединения с крупнейшим производителем спирта в России — АО “Росспиртпром””. В документе подчеркивается, что компании в случае объединения сохранят операционную самостоятельность, но будут функционировать в рамках единой группы.