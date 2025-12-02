Ямальцам раскрыли, какая зарплата будет в регионе к 2028 году

«В номинальном выражении размер среднемесячной заработной платы к 2028 году ожидается около 218 тысяч рублей по базовому варианту. И 207 тысяч рублей — по консервативному. Ежегодный прирост оплаты труда на уровне 8,5% в базовом варианте, в консервативном — до 6,9%», — уточняется в документе.