Индекс Мосбиржи упал после слов Путина о войне с Европой

Ранее президент заявил, что Россия не планирует ведения войны с европейскими государствами. В то же время Путин подчеркнул, что в случае, если страны Европы примут решение спровоцировать конфликт и перейти к боевым действиям, наша страна «прямо сейчас» располагает готовностью к такому развитию событий, сообщает «Национальная служба новостей».