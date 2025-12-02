Ричмонд
Индекс Мосбиржи упал после слов Путина о войне с Европой

Российский фондовый рынок показал снижение после заявлений президента Владимира Путина о возможном конфликте с Европой. Индекс Мосбиржи упал более чем на 1%, достигнув внутридневного минимума.

Индекс Мосбиржи упал на 1%: причина — заявление Путина о готовности к войне с ЕС.

Российский фондовый рынок показал снижение после заявлений президента Владимира Путина о возможном конфликте с Европой. Индекс Мосбиржи упал более чем на 1%, достигнув внутридневного минимума.

«Российский фондовый рынок упал на фоне слов президента Путина о том, что если Европа начнет войну — Москва готова прямо сейчас. Индекс Мосбиржи (IMOEX) упал на 1,1% и достиг на минимуме 2657,52 пункта, свидетельствуют данные биржи на 18:08 мск», — пишет РБК.

Ранее президент заявил, что Россия не планирует ведения войны с европейскими государствами. В то же время Путин подчеркнул, что в случае, если страны Европы примут решение спровоцировать конфликт и перейти к боевым действиям, наша страна «прямо сейчас» располагает готовностью к такому развитию событий, сообщает «Национальная служба новостей».