Нацбанк понизил курс евро и курс доллара на 3 декабря

В Национальном банке изменили курсы валют на 3 декабря, среду. В частности, уменьшились в середине рабочей недели курс доллара и курс евро, а курс российского рубля стал выше.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 3 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,8997 белорусского рубля, 1 евро — 3,3669 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7437 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, действовавшими во вторник, 2 декабря, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля подрос. Заметнее в сторону увеличения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0019 белрубля, курс евро увеличился на 0,0057 белрубля, а курс российского рубля вырос на 0,00136 белрубля.
