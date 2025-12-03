Экономист Федотов: ждать доллар по 70 рублей не стоит

В начале декабря курс доллара по отношению к рублю опустился до 76 рублей. Это, по мнению экономиста Ильи Федорова, связано со снижением спроса на валюту.
— Объемы торгов долларом в России ниже среднего уровня на 10−20%. На таком «тонком» рынке хождение курса на 2−3 рубля за несколько дней в ту или иную сторону — это нормальная ситуация, — говорит эксперт Газета.ru.
По итогам года, прогнозирует экономист, среднегодовой курс рубля может ослабеть примерно на три рубля.
Но, несмотря на тенденцию к снижению, вряд ли стоит ждать доллар по 70 рублей за доллар. Реально достижимый уровень — это 77 рублей, и то, подобное нельзя назвать равновесием, это «близкое к максимальному отклонение».
Курс рубля в России укрепился благодаря нескольким факторам: росту ненефтегазового экспорта, замещению внешнего долга внутренним, а также снижению спроса на валюту, передает 360.ru.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, одним из следствий «абсолютно правильного процесса обеления экономики» — борьбы с нелегальным импортом — будет дальнейшее снижение спроса на валюту и укрепление курса, пишет Российская газета.
Центральный банк России прекратил использование режима валютного коридора для рубля осенью 2014 года, перейдя на систему плавающего валютного курса. Это означает, что курс рубля не фиксирован и не устанавливаются цели по его уровню или темпам изменения, пишет Царьград.