Орешкин процитировал Аршавина на вопрос о курсе рубля

Фраза Орешкина отсылает к широко известному эпизоду с участием Андрея Аршавина. После поражения сборной России от команды Греции со счетом 0:1 на чемпионате Европы-2012 нападающий ответил болельщикам репликой: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Высказывание стало крылатым и часто используется в публичной дискуссии как реакция на завышенные или несбывшиеся прогнозы.