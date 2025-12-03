Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многодетной семьёй из Новосибирска

— Семья с восемью детьми состоит в очереди на квартиру с 2023 года, но до сих пор им ничего не предоставили. Предложенной им денежной выплаты не хватает, чтобы купить подходящее жильё. Родители обращались в разные инстанции, но решение так и не было найдено, — сообщили в СК.