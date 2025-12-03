Бастрыкин взял на контроль ситуацию с многодетной семьёй из Новосибирска

В Следственный комитет поступило обращение о проблемах многодетной семьи из Новосибирска, которая уже больше года не может получить положенное ей жильё.
— Семья с восемью детьми состоит в очереди на квартиру с 2023 года, но до сих пор им ничего не предоставили. Предложенной им денежной выплаты не хватает, чтобы купить подходящее жильё. Родители обращались в разные инстанции, но решение так и не было найдено, — сообщили в СК.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Новосибирской области Евгению Долгалеву отчитаться о ходе проверки по этому делу и о принятых мерах. Расследование взято на контроль.