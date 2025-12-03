КТК частично выведен из строя — какие маршруты спасут экспорт Казахстана

В настоящее время одно из трех выносных причальных устройств (ВПУ) терминала КТК повреждено, одно находится в ремонте и лишь третье работает.
В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях министерство энергетики в экстренном порядке активизировало план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты.
Может ли Казахстан увеличить поставки по БТД или в Китай.
По мнению владельца Telegram-канала «Байдильдинов. Нефть» Олжаса Байдильдинова, возможность переориентирования части нефти с КТК на маршрут Баку (Азербайджан)-Тбилиси (Грузия)-Джейхан (Турция) сдерживается относительно низкими рыночными ценами на углеводороды при более высоких расходах на их транспортировку по БТД по сравнению с КТК.
«Иностранные консорциумы всегда во главу угла ставят прибыль. Маршрут по КТК — это примерно $5 за баррель — транспортировка из Казахстана до Черного моря, а маршрут через Каспий по БТД — примерно $15. Если бы сейчас были довольно высокие цены на нефть — под $100, то, конечно, маршрут БТД можно было бы рассматривать, но при ценах $60 за баррель, если вы отдаете $15 на логистику, это естественно невыгодно. Поэтому, скорее всего, консорциумы и небольшие компании в Казахстане начнут снижать добычу нефти», — сообщил он «Курсиву».
Байдильдинов отметил, что есть вопросы по возможности перевалки нефти на некоторые из альтернативных направлений.
«Нефтепроводы не связаны между собой. Есть недозагруженное направление на Китай, о котором я писал. 1 млн тонн в год по нему поставляют китайские компании, 10 млн тонн — транзит российской нефти при пропускной способности в 20 млн тонн. Но здесь вопрос, что до этого нефтепровода все равно надо будет делать перевалку по железной дороге — это большие логистические, финансовые затруднения», — сказал он.
Другим важным моментом является вопрос цены, которую Китай готов будет платить за казахстанскую нефть. Байдильдинов считает, что стоимость нефти для экспортеров при поставках в Китай будет ниже, чем при продаже на европейский рынок.
Сейчас поставки нефти из Казахстана в КНР осуществляются в объеме до 1 млн тонн в год. К примеру, в 2012—2013 годы Казахстан экспортировал в Китай около 12 млн тонн нефти в год. Однако позднее Казахстан согласился на транзит российской нефти в КНР, доведя ее с первоначальных 7 млн тонн в год до 10 млн тонн.
Договор на ежегодный транзит в Китай 10 млн тонн российской нефти действует до 2034 года — Казахстану удается благодаря этому получать нефть на Павлодарский нефтехимический завод (принадлежит «КазМунайГазу»).
При этом в январе-сентябре 2025 года в КНР экспортировано 783 тыс. тонн казахстанской нефти по сравнению с 934 тыс. тонн в аналогичном периоде 2024 год.
Конкуренция с Азербайджаном.
Что касается возможности увеличения поставок на БТД, то этому мешает худшее качество казахстанской нефти по сравнению с азербайджанской, которая также идет по этому маршруту на экспорт.
«Через Азербайджан есть объективные затруднения — мелеющее Каспийское море, мало танкеров, плохое качество казахстанской нефти по сравнению с азербайджанской. Azeri Light всегда торгуется с премией к Brent, то есть она дороже, чем Brent. В больших объемах они сами даже не захотят разбавлять эту нефть. И опять-таки БТД — это тоже иностранный консорциум. Там британские компании и вопрос: сможем ли мы с ними договориться о ценах и объемах прокачки. Со всех сторон в общем есть проблемы у Казахстана, потому что мы не имеем выхода к морю и эту нефть нужно транспортировать через какие-то страны», — отметил Байдильдинов.
Ранее сообщалось, что азербайджанская сторона готова принимать в БТД не более 2,5 млн тонн нефти из Казахстана, чтобы не допустить снижения качества смеси, которая будет получаться на выходе из трубы в турецком Джейхане. С изменением качества смеси изменится и цена на нее.
Казахстану грозит снижение добычи.
Эксперт согласен с тем, что основные решения по поиску вариантов экспорта нефти должны принимать международные компании, добывающие ее в Казахстане, а не министерство энергетики или МИД РК.
Он также считает, что Казахстан мог бы перенаправить часть нефти на переработку внутри республики и поставлять готовые нефтепродукты в страны Центральной Азии. Однако этому мешает практически полная загруженность принадлежащих «КазМунайГазу» трех крупных нефтеперерабатывающих заводов.
В итоге эксперт прогнозирует снижение добычи нефти в Казахстане уже в ближайшие две недели, а в целом проблемы с полноценной работой КТК сохранятся до конца первого полугодия 2026 года.
«И у нас, наоборот, дефицит нефтепродуктов, поэтому вряд ли в ближайшее время можно как-то логически решить эти проблемы и, вероятнее всего, через две недели у нас начнет снижаться добыча. В принципе в предыдущие периоды, когда были какие-то экстренные ситуации, например, наводнение в Атырауской области, “киты” (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак) уходили на ремонтные работы, они на какие-то внеплановые работы могут встать, приостановить добычу — это нормальный производственный процесс, но я думаю, что мы все-таки до конца первого полугодия эти вопросы не сможем решить», — сказал он.
Байдильдинов отметил, что ВПУ является довольно сложным механизмом и изготовлялись в конце 1990-х годов по американским технологиям.
«Даже если гипотетически эти ВПУ сейчас начнут изготавливать и уже изготавливают, это, как минимум, время на изготовление — несколько месяцев, пока их сюда доставят, пока смонтируют на КТК, пока согласно законодательству все эти вещи пройдут согласование в России, это в любом случае, как минимум, затруднение до конца первого полугодия», — сказал он.
При этом он считает, что Украина не успокоится, не завершив атаки на инфраструктуру КТК.
«Я думаю, что нужно исходить из того, что КТК будет разрушен полностью. Если разрушили одно ВПУ, а я напомню их три. Третье находилось на ремонте и попали точно во второе. Сейчас, если не ошибаюсь, даже с первого нет отгрузки, потому что сигнал по этой атаке приостанавливает всю отгрузку. Подчеркну также, что атака была осуществлена целенаправленно, точечно», — сказал эксперт.
По его мнению, быстро восстановить поврежденное в результате атаки ВПУ не удастся.
«Я думаю, что если подбомбили одно ВПУ, то спокойно по этим же лазейкам могут подбомбить второе и в том числе задеть беспилотниками и резервуары КТК, потому что они находятся в горах и довольно легкая мишень для любой атаки с воздуха», — считает он.
Он напомнил, что КТК строился в период, когда вопрос о возможности физической террористической атаки на него не стоял. Байдильдинов отметил, что в данной ситуации Казахстан должен требовать возмещения не только причиненного неоднократными атаками по КТК ущерба, но и упущенной выгоды.
«К сожалению, Минэнерго и МИД не потребовали возмещения ущерба, хотя по сути, это должно прозвучать и в том числе упущенной прибыли, потому что влияние на Казахстан и тот же курс тенге может быть довольно серьезным», — сообщил он.
Двух ВПУ Казахстану достаточно.
По мнению владельца Telegram-канала Energy Analytics Абзала Нарымбетова, если КТК удастся быстро вернуть в работу находящий в ремонте ВПУ, то экспорт казахстанской нефти может и не просесть.
«Одно ВПУ находится в ремонте. Одно работает в полную мощь. То есть два ВПУ достаточно, чтобы экспортировать 100% (казахстанской нефти — Курсив). Если они запустили второе ВПУ после ремонта, то проблем не будет. Проблемы начнутся, когда будет только одно ВПУ, как это было в 2022 году», — сообщил он «Курсиву».
По его словам, свободные мощности по транспортировке нефти имеются на маршруте Атырау-Самара, через Актау на БТД или российский порт Махачкала, а также по нефтепроводу в Китай.
«Но достаточных мощностей для перенаправления всех объемов (с КТК на альтернативные маршруты — Курсив) нет. Они, наверное, ведут переговоры. Опять же нефть — это часть владения крупных нефтедобывающих компаний. В основном это западные компании, тем более почти вся нефть экспортируется в Европу. Кажется, они должны быть заинтересованы, потому что в случае отказа системы они пострадают первыми», — сказал он.
Нарымбетов также усомнился в том, что Казахстан может начать поставлять гораздо больше нефти через магистральный нефтепровод «Дружба» в Германию.
«Приведет ли это к ускорению переговоров по увеличению казахстанской нефти через Транснефть — там тоже объемы ограничены. Они максимум до 2,5 млн тонн. Потому что они зависят от Атырау-Самара. Атырау-Самара тоже работает по своему назначению», — сказал эксперт.
При этом он согласен с тем, что временные трудности с экспортом могут помочь Казахстану выполнить свои обязательства по выполнению квоты в рамках ОПЕК+. Казахстан многие месяцы подряд добывал гораздо больше квоты, в том числе и в этом году на фоне запуска проекта будущего расширения на Тенгизе.
«Возможно, Казахстан сможет выполнить свои обязательства в рамках ОПЕК+, если будут вынуждены сократить добычу. Пока таких новостей нет. А если только одно ВПУ будет, то будет существенное снижение и обязательства по ОПЕК+ будут выполнены», — сказал он.
«Если Украина снова ударит, бюджету будет туго».
По мнению владельца Telegram-канала Energy_Monitor Нурлана Жумагулова, прокачка нефти по КТК может снизиться до лета 2026 года, поскольку один работающий ВПУ может отгружать лишь 60% от средних объемов нефти. Кроме того, в декабре Черное море часто штормит, что затрудняет отгрузку нефти через морской терминал.
«Отгрузка нефти на терминале КТК возобновлена через ВПУ-1. ВПУ-3 был на плановом ремонте (сроком до 2-х месяцев), ВПУ-2 был атакован и затоплен. Даже если заказанные в ОАЭ два ВПУ прибудут раньше срока, необходимо провести их монтаж и запуск не раньше лета 2026 года», — отметил он.
По его словам, резервуарного парка КТК в 1,5 млн тонн нефти хватит лишь на 10 дней. В связи с этим он прогнозирует сокращение добычи на Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке уже через пару дней. Жумагулов также считает, что это позволит Казахстану выполнить обязательства в рамках ОПЕК+.
«Сейчас ответственная и ювелирная работа возложена на менеджмент КТК: скорейший ремонт ВПУ-3, быстрый ввод двух новых ВПУ. Но если Украина вновь ударит по КТК — нашему бюджету придется очень туго», — уверен он.
Эксперт полагает, что западные компании могли бы дополнительно поставлять через нефтепровод Атырау-Самара и «Дружбу» в Германию до 500 тыс. тонн в месяц, однако сомневается, что они пойдут на экспорт нефти через российскую «Транснефть».
Формально по казахстанско-китайскому трубопроводу (Атасу-Алашанькоу) можно качать до 20 млн тонн в год, из которых «Роснефть» транспортирует 10 млн тонн, а Казахстан поставляет не более 1,5 млн тонн в год. Однако мощность нефтепроводов Атырау-Кенкияк и Кенкияк-Кумколь, составляет 5 млн и 8 млн тонн соответственно, что требует доставки нефти из Атырау до Атасу железнодорожными цистернами, что сделает маршрут дороже БТД, считает он.
Всего на альтернативные маршруты можно направить до 20 млн тонн казахстанской нефти, полагает Жумагулов. В том числе через Актау пойдет до 5 млн тонн нефти, из которых 2,5 млн тонн на БТД, а остальной объем пойдет в российский порт Махачкалу (оттуда нефть пойдет по трубе в Новороссийск).
Кроме того, по железной дороге по маршруту Актау-Баку-Батуми можно поставить до 5 млн тонн нефти в год и такой же объем по трубопроводу Баку-Супса (Грузия).
Также, по его словам, до 2 млн тонн можно поставлять в рамках свопов в Иран, когда Казахстан предоставляет нефть на север Ирана, а тот предоставляет аналогичный объем нефти на берегу Персидского залива.
Два ВПУ будут готовы на заводе уже в декабре.
Владелец Telegram-канал «Нефть и газ Казахстана» Олег Червинский пишет, что два новых ВПУ для морского терминала КТК будут готовы уже в декабре.
«Договор на постройку был заключен в январе 2024 года, и сейчас их изготовление завершается на судоремонтном заводе Drydocks World Dubai в ОАЭ. Планировалось, что в 2026 году они прибудут в Южную Озереевку и заменят ВПУ-1 и ВПУ-2, эксплуатирующиеся с 2001 года. Однако после выхода из строя ВПУ-2 в результате атаки морских беспилотников 29 ноября, одно устройство, как минимум, потребуется раньше», — сообщил он.
ВПУ-3 позже тоже планируется заменить, но уже на конструкцию российского производства — его производством занимается сейчас верфь ОСК. Сроки завершения работ неизвестны.
Морской терминал КТК загружает нефть в танкеры через три ВПУ, изготовленные по индивидуальному проекту. Устройства расположены на расстоянии 5 км от берега и соединены с береговыми сооружениями терминала с помощью подводных трубопроводов. Два из них по проекту находятся в эксплуатации, третье — в резерве.
29 ноября, в шесть часов утра по времени Астаны, объекты морской инфраструктуры КТК в районе порта Новороссийска подверглись украинской атаке с применением безэкипажных плавсредств. В результате нападения одно из выносных причальных устройств получило серьезные повреждения и было выведено из эксплуатации.
КТК очень важен, поскольку через него идет более 80% экспорта всей нефти из Казахстана. По мнению экспертов, очередная атака приведет к сокращению прокачки нефти по этому маршруту и финансовым потерям для бюджета.