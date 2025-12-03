КТК частично выведен из строя — какие маршруты спасут экспорт Казахстана

«Через Азербайджан есть объективные затруднения — мелеющее Каспийское море, мало танкеров, плохое качество казахстанской нефти по сравнению с азербайджанской. Azeri Light всегда торгуется с премией к Brent, то есть она дороже, чем Brent. В больших объемах они сами даже не захотят разбавлять эту нефть. И опять-таки БТД — это тоже иностранный консорциум. Там британские компании и вопрос: сможем ли мы с ними договориться о ценах и объемах прокачки. Со всех сторон в общем есть проблемы у Казахстана, потому что мы не имеем выхода к морю и эту нефть нужно транспортировать через какие-то страны», — отметил Байдильдинов.