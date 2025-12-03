Более 115 млн рублей выделили на ремонт особняка Старцева во Владивостоке

Справка: Алексей Дмитриевич Старцев был известным общественным деятелем Дальнего Востока. Он родился в Селенгинске (посёлок городского типа в Бурятии) в семье декабриста, а во Владивосток перебрался по приглашению своего друга. Поселиться он решил не в самом городе, а на безлюдном острове Путятина. В 1891 году он купил у казны 1000 десятин, а остальную часть острова взял в долгосрочную аренду на 99 лет. За девять лет он основал там имение «Родное», где было организовано многоотраслевое, образцовое хозяйство. В него входили: кирпичный и фарфоровый заводы, вспомогательные мастерские, конезавод, животноводческие фермы, олений питомник, сады, огороды.