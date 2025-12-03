Более 115 млн рублей выделили на ремонт особняка Старцева во Владивостоке

Дом, в котором проживала семья выдающегося общественного деятеля Дальнего Востока Алексея Старцева, на улице Светланская, 69, во Владивостоке, готовится к капитальному ремонту. В настоящее время идет поиск подрядной организации для выполнения работ. На эти цели выделено более 115 млн рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок (16+), сообщает ИА PrimaMedia.
Согласно проекту контракта, подрядчику предстоит восстановить кровлю, фасады здания, а также модернизировать системы электроснабжения и отопления. Срок выполнения работ — не позднее 27 ноября 2027 года с даты заключения контракта. Заказчиком выступил Межрегиональный филиал Федерального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» во Владивостоке.
Важным условием является получение разрешения на проведение реставрационных работ не позднее 13 февраля 2026 года в соответствии с требованиями, установленными приказом Министерства культуры Российской Федерации.
Справка: Алексей Дмитриевич Старцев был известным общественным деятелем Дальнего Востока. Он родился в Селенгинске (посёлок городского типа в Бурятии) в семье декабриста, а во Владивосток перебрался по приглашению своего друга. Поселиться он решил не в самом городе, а на безлюдном острове Путятина. В 1891 году он купил у казны 1000 десятин, а остальную часть острова взял в долгосрочную аренду на 99 лет. За девять лет он основал там имение «Родное», где было организовано многоотраслевое, образцовое хозяйство. В него входили: кирпичный и фарфоровый заводы, вспомогательные мастерские, конезавод, животноводческие фермы, олений питомник, сады, огороды.
Как говорится на официальном портале «Примкраевед» (12+), в 1895 году Старцев создал первую и единственную тогда в крае фарфоровую фабрику. А в 1900 году его не стало. Гражданин скончался в своем имении «Родное» на о. Путятина от сердечного приступа. В соответствии с завещанием его похоронили на острове, на вершине холма, расположенного южнее горы Старец, ныне — гора Старцева.
Дома, возведённые из кирпича, производившегося на его заводе, до сих пор украшают центр Владивостока — столицы Приморского края. А на историческом здании по адресу ул. Светланская, 69, где жила семья Алексея Дмитриевича, установлена мемориальная доска в его честь.