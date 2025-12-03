Ушаков: Россия и США отметили необходимость сотрудничества в экономике

В ходе переговоров в Кремле было подчеркнуто, что Россия и США должны проявить стремление к сотрудничеству в экономике, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее российский лидер принял представителей главы Белого дома Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. В числе вопросов, которые обсуждались на встрече, было экономическое сотрудничество двух стран.
«Кстати, об этом много и раньше говорилось в предыдущих встречах, но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже, если мы хотим действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть, то нужно уже проявить реальное стремление к этому, как в Москве, так и в Вашингтоне», — сказал журналистам помощник президента РФ.
Напомним, в начале сентября Владимир Путин отмечал, что для возобновления экономического сотрудничества России и США необходимы политические решения. Он обратил особое внимание, что обе страны могут совместно работать в Арктике. В октябре президент РФ заявил, что у России и США есть много направлений для сотрудничества.