Мошенники обманывают россиян под предлогом проверки качества воды: новая версия

Мошенники модернизировали схему обмана с предложением якобы лабораторной проверки качества воды. Если ранее аферисты ходили по домам и имитировали контроль качества воды, чтобы втридорога продать доверчивым россиянам копеечные фильтры для очистки, то сейчас они просто обзванивают жертв под видом сотрудников «Водоканала».
«Жертве звонят ненастоящие сотрудники “Водоканала”, предлагая заменить счетчики с дальнейшей лабораторной проверкой качества воды. Затем они просят назвать код из сообщения», — пишет РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.
Далее на сцену выходят другие аферисты, которые притворяются сотрудниками банка или правоохранительных органов и убеждают жертву перевести деньги на якобы безопасный счёт.
Как мошенники взламывают наш мозг и как защитить от них свое сознание и кошелек, психолог рассказывает здесь на KP.RU.
Тем временем правоохранители поймали жителя Краснодара, который сбежал из России на Филиппины и оттуда обманывал бабушек. Доверчивых старушек он успел обмануть на 3,6 млн рублей, загорая на пляже.
А вот так выглядит «схема Долиной» на американский лад: богатый старик не смог отобрать проданный дом у Кэти Перри, а вдова Элвиса Пресли доказала, что ее обманули мошенники.