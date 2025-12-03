Мошенники обманывают россиян под предлогом проверки качества воды: новая версия

Мошенники модернизировали схему обмана с предложением якобы лабораторной проверки качества воды. Если ранее аферисты ходили по домам и имитировали контроль качества воды, чтобы втридорога продать доверчивым россиянам копеечные фильтры для очистки, то сейчас они просто обзванивают жертв под видом сотрудников «Водоканала».