Казахстан и Россия начали совместный проект по развитию интенсивного садоводства

АЛМАТЫ, 3 дек — Sputnik. На базе Талгарского регионального филиала Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства в Алматинской области открыт «Мичуринский сад» — первый крупный проект Казахстанско-Российского центра передовых технологий в АПК, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.
«Проект реализован Национальной академией наук Казахстана и Российской академией наук и направлен на укрепление научно-образовательного потенциала аграрного сектора, развитие отечественного селекционного садоводства и повышение продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.
На площади 3 га заложены традиционные и новейшие промышленные сорта яблони. Кроме того, будут высажены селекционные сорта груши, вишни, черешни, сливы, различные виды смородины, крыжовника, облепихи и другое, сообщили в Минсельхозе.
Здесь будут отрабатывать передовые научные решения — от выбора посадочного материала до хранения и переработки урожая.
«Мичуринский сад» — первый крупный проект Казахстанско-Российского центра передовых технологий в АПК.