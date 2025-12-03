Ричмонд
+3°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Россия начали совместный проект по развитию интенсивного садоводства

«Мичуринский сад» — первый крупный проект Казахстанско-Российского центра передовых технологий в АПК.

Источник: Агентство «Москва»

АЛМАТЫ, 3 дек — Sputnik. На базе Талгарского регионального филиала Казахского научно-исследовательского института плодоовощеводства в Алматинской области открыт «Мичуринский сад» — первый крупный проект Казахстанско-Российского центра передовых технологий в АПК, сообщили в пресс-службе Минсельхоза республики.

«Проект реализован Национальной академией наук Казахстана и Российской академией наук и направлен на укрепление научно-образовательного потенциала аграрного сектора, развитие отечественного селекционного садоводства и повышение продовольственной безопасности», — говорится в сообщении.

На площади 3 га заложены традиционные и новейшие промышленные сорта яблони. Кроме того, будут высажены селекционные сорта груши, вишни, черешни, сливы, различные виды смородины, крыжовника, облепихи и другое, сообщили в Минсельхозе.

Здесь будут отрабатывать передовые научные решения — от выбора посадочного материала до хранения и переработки урожая.

«Мичуринский сад» — первый крупный проект Казахстанско-Российского центра передовых технологий в АПК.