В Иркутской области суд признал необоснованным включение в тарифы 2 млрд рублей

Ранее агентство сообщало: в России с 1 октября 2026 года тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться от 8 до 22% — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, установив предельные индексы роста по регионам. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, где отмечается, что изменения нужны для корректировки системы ЖКХ и компенсации налоговой нагрузки после повышения НДС.