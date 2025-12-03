В Иркутской области суд признал необоснованным включение в тарифы 2 млрд рублей

IrkutskMedia, 3 декабря. Кировский районный суд Иркутска признал законными девять предписаний ФАС об исключении из тарифов на 2025 год более 2 млрд рублей. Нарушение служащие контрольного органа обнаружили во время проведения внеплановой проверки на предмет экономической обоснованности расходов, включённых в тарифы в сфере электроэнергетики на 2025 год.
Как сообщили в пресс-службе ФАС, региональная служба по тарифам учитывала положительные корректировки по результатам предыдущего долгосрочного периода регулирования. Кроме того, тарифный регулятор не проводил анализ численности персонала на предмет ее нормативного непревышения, а также плановые расходы определял без учета фактических значений расходов за предыдущий долгосрочный период регулирования.
ФАС России признала службу по тарифам Иркутской области нарушившей положения нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики и предписала устранить нарушения.
Тарифный регулятор обратился с иском в суд с требованием отменить девять предписаний антимонопольного органа. Кировский районный суд применил обеспечительные меры и приостановил действие решений ФАС. Однако по результатам рассмотрения иска суд признал законными решения контрольного органа.
Кроме того, ФАС разработала законопроект об единообразии подсудности тарифных споров. В настоящее время дела об оспаривании предписаний рассматриваются как арбитражными судами, так и судами общей юрисдикции, что приводит к принятию взаимоисключающих актов. Законопроект предусматривает рассмотрение таких дел исключительно арбитражными судами.
Ранее агентство сообщало: в России с 1 октября 2026 года тарифы на коммунальные услуги могут увеличиться от 8 до 22% — соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, установив предельные индексы роста по регионам. Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов, где отмечается, что изменения нужны для корректировки системы ЖКХ и компенсации налоговой нагрузки после повышения НДС.