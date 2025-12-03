Раскрыто предложение ввести «Новогодний капитал» для российских пенсионеров

В Госдуме обсуждают идею новой ежегодной выплаты для граждан старшего возраста.
Вице-спикер нижней палата парламенты Борис Чернышов направил в Минтруд предложение о создании «Новогоднего капитала» — единовременной декабрьской выплаты в размере 5 тысяч рублей.
В обращении, оказавшемся в распоряжении СМИ, говорится, что мера должна распространяться на всех получателей страховых и социальных пенсий по старости. Выплата, по замыслу автора инициативы, не должна облагаться налогом и должна перечисляться не позднее чем за две недели до Нового года.
Чернышов отмечает, что такой шаг позволит пенсионерам заранее планировать праздничные расходы и создаст дополнительную финансовую подушку в предновогодний период. По его словам, введение ежегодной выплаты станет символом заботы государства о старшем поколении и позитивно повлияет на потребительскую активность.
