Раскрыто предложение ввести «Новогодний капитал» для российских пенсионеров

В обращении, оказавшемся в распоряжении СМИ, говорится, что мера должна распространяться на всех получателей страховых и социальных пенсий по старости. Выплата, по замыслу автора инициативы, не должна облагаться налогом и должна перечисляться не позднее чем за две недели до Нового года.