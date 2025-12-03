Суд в Приморье конфисковал 103 млн рублей у сахалинца за контрабанду морского ежа

Установлено, что в октябре-ноябре прошлого года руководитель и учредитель коммерческой организации из Сахалина при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в Японию живого морского ежа намеренно занижал его стоимость. Это привело к неуплате в бюджет РФ почти 3,5 млн рублей таможенных платежей.