Суд в Приморье конфисковал 103 млн рублей у сахалинца за контрабанду морского ежа

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес обвинительный приговор 51-летнему жителю Сахалина за контрабанду стратегически важных биоресурсов и уклонение от уплаты таможенных платежей, сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.
«Суд признал его виновным в совершении преступлений и назначил наказание в виде штрафа 500 тыс. рублей с конфискацией в доход государства более 103 млн рублей, что соответствует стоимости незаконно перемещенных биоресурсов», — говорится в сообщении.
Установлено, что в октябре-ноябре прошлого года руководитель и учредитель коммерческой организации из Сахалина при таможенном декларировании во Владивостокской таможне экспортируемого в Японию живого морского ежа намеренно занижал его стоимость. Это привело к неуплате в бюджет РФ почти 3,5 млн рублей таможенных платежей.
Уголовное дело было квалифицировано по части 1 статьи 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере) и части 1 статьи 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации, в крупном размере).
Подсудимый добровольно признал вину и полностью возместил причинённый ущерб. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего менеджера по внешнеэкономической деятельности, обвиняемого в уклонении от уплаты более 73 млн рублей на таможенных платежах. Дело направлено в Таганский районный суд Москвы.