Стало известно, что спор о квартире Ларисы Долиной дошёл до Верховного суда

В Верховный суд России поступила жалоба по громкому делу о спорной квартире народной артистки Ларисы Долиной.

В Верховный суд России поступила жалоба по громкому делу о спорной квартире народной артистки Ларисы Долиной. В пресс-службе ведомства подтвердили, что обращение зарегистрировано и будет рассмотрено в установленном порядке.

Интерес к делу усилился после опроса, проведённого «Лентой.ру» среди 32 тысяч респондентов: 95% участников заявили, что осуждают певицу из-за решения суда, по которому она не вернула деньги покупательнице квартиры. Речь идёт о Полине Лурье, иск которой был отклонён.

В ноябре суд оставил спорную недвижимость за Долиной, признав, что сделка была совершена под влиянием мошенников. Это решение вызвало широкий общественный резонанс, получивший название «эффект Долиной». В шоу-бизнесе мнения разделились: часть артистов поддержала певицу, другие выступили с критикой.

Ситуация вписалась в более масштабную тенденцию. За последнее время российские суды аннулировали свыше трёх тысяч аналогичных сделок — в тех случаях, когда после продажи недвижимости продавцы заявляли, что стали жертвами обмана. В результате покупатели оказывались без средств и без жилья.

