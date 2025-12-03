В Приморье не видят возможности для возобновления рейсов в Японию и Южную Корею

Аэропорт Владивостока на данном этапе не видит предпосылок для возобновления прямого авиасообщения с Японией и Южной Кореей. Сейчас попасть в эти страны из Владивостока можно через аэропорты Китая, но это достаточно рисковые варианты. К примеру, на фоне текущего обострения отношений с Японией в КНР были отменены рейсы по 12 маршрутам в эту страну, в том числе в популярные среди туристов города Киото и Осака, сообщает ИА PrimaMedia.
«Все наши партнеры, что японские, что корейские, они, конечно же, сейчас (действуют) с оглядкой на то, что им скажут из-за океана. Сами японцы, в принципе, не страдают от отсутствия российских туристов. По итогам 2024 года в Японии был поставлен рекорд по количеству туристов из России. И это при отсутствии прямых рейсов из нашей страны. То есть, сейчас все летят в эти страны через Китай», — рассказал начальник отдела авиационного маркетинга Дирекции по авиационной коммерции АО «Международный аэропорт Владивосток» Дмитрий Хазин в своем выступлении на форуме «Экспортный потенциал Приморья — 2025» (18+).
Первый заместитель министра международных и внешнеэкономических связей Приморского края Алексей Старичков добавил, что у местных властей тоже нет новостей об этих направлениях.
«К сожалению, хотя мы пытаемся такую работу вести, но положительного отзыва от южнокорейских партнеров пока нет», — сказал чиновник.
До пандемии на рейсах между Владивостоком и Южную Кореей и Японией обслуживалось около 1 млн пассажиров в год.
Ранее сообщалось, что южнокорейская авиакомпания Korean Air перманентно обсуждает идею восстановления популярного в своё время рейса из Сеула во Владивосток, но необходимое для этого разрешение правительство недружественной страны не даёт.
Отметим, что аэропорт Владивостока не ожидает взрывного роста на китайском направлении после отмены визового режима между нашими странами.
«Я бы достаточно осторожно относился к прогнозам, связанным с запуском безвизового сообщения. Конечно, после хороших новостей мы скорректируем планы по пассажиропотоку на китайском направлении на 2026-й год. Я бы лично предположил, что рост составит порядка 7−10%», — отметил Дмитрий Хазин.