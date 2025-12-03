В Приморье не видят возможности для возобновления рейсов в Японию и Южную Корею

«Все наши партнеры, что японские, что корейские, они, конечно же, сейчас (действуют) с оглядкой на то, что им скажут из-за океана. Сами японцы, в принципе, не страдают от отсутствия российских туристов. По итогам 2024 года в Японии был поставлен рекорд по количеству туристов из России. И это при отсутствии прямых рейсов из нашей страны. То есть, сейчас все летят в эти страны через Китай», — рассказал начальник отдела авиационного маркетинга Дирекции по авиационной коммерции АО «Международный аэропорт Владивосток» Дмитрий Хазин в своем выступлении на форуме «Экспортный потенциал Приморья — 2025» (18+).