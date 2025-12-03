Топ кофеен Новосибирска, где напитки стали частью философии заведений

За последние годы город переполнился сетями с одинаковым интерьером и стандартным меню, вытеснившими индивидуальность. Сегодня я, корреспондент Om1 Елизавета Ильина, отправилась на поиски кофеен с душой — таких, где за чашкой можно почувствовать что-то большее, чем просто вкус. В моём списке — пять локаций с абсолютно разной энергетикой и фирменными напитками, которые, по мнению бариста, лучше всего отражают суть их заведений.