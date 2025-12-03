В бизнес-империи курганского миллиардера Белоногова ликвидировали две компании

В Кургане реорганизовали две компании, которыми владеет миллиардер Максим Белоногов.
В бизнес-империи курганского миллиардера Максима Белоногова, основавшего крупного российского агрегатора такси, ликвидированы две компании путем реорганизации. Фирмы «БункерМедиа» и «Продвижение» были присоединены к управляющей организации сервиса «Максим». Об этом корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы бизнеса. Информацию о прекращении деятельности юрлиц подтвердили в пресс-службе агрегатора.
«ООО “БункерМедиа” и ООО “Продвижение” присоединены к управляющей организации сервиса “Максим” — “Управление регионами”. Решение о реорганизации является частью внутренних организационных преобразований и направлено на оптимизацию управленческих процессов», — сообщили в пресс-службе сервиса.
В компании также отметили, что все условия труда для сотрудников остаются неизменными. Должности, обязанности, рабочие места и офис сохраняются в полном объеме. Использование бренда «БункерМедиа» также будет продолжено. Компании были исключены из ЕГРЮЛ 1 декабря.
Ранее URA.RU писало, что курганский миллиардер Белоногов покинул руководящий пост в компании «Мобил Телеком», в которой начинал создание бизнес-империи. Руководящую должность в фирме занял его бизнес-партнер Олег Шлепанов. В компании агрегатора такси сообщали, что смена директора была проведена в рамках внутренних корпоративных процедур.