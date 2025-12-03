Минэнерго опровергло информацию о «заморозке» тарифов на электроэнергию в Казахстане

✔️ Вместе с тем, законодательство Республики Казахстан предусматривает механизм корректировки предельных тарифов. Данная процедура может быть инициирована энергопроизводящими организациями, но исключительно при изменении объективных рыночных факторов, основанных на покрытии экономически обоснованных затрат. В этой связи, интерпретация проекта в отдельных СМИ как «семилетней заморозки» не совсем точно отражает суть процедурного документа. Приказ фиксирует текущую правовую ситуацию, не исключая реагирования на рыночные изменения в будущем, по истечению срока действия текущего моратория.