Остановил реакцию распада: как директор озерского «Маяка» Фетисов сохранил атомный комбинат в лихие 90-е

«Мы вместе с Фетисовым ездили в командировки, и я видел, какие выверенные и абсолютно правильные решения он принимал как руководитель. Как надо влиять и воздействовать на нужные рычаги для принятия назревших решений. Очень много времени ему приходилось уделять работе с Москвой, где нужно было выбивать какие-то финансовые средства или даже оборудование. Оно хоть и обновлялось планово, но не всегда успевало за прогрессом. Поэтому нужно было обновлять и станки для металлообработки, и контрольно-измерительные приборы, и многое другое. Также в те годы, несмотря на все финансовые трудности, Фетисов уделял очень большое внимание физзащите предприятия. И вот в этих вопросах его очень большая заслуга перед комбинатом», — рассказал URA.RU Сергей Ключников, в разные годы начальник ОТК и руководитель химико-металлургического завода ПО «Маяк».