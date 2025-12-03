Что такое подписка на одежду и как она работает в Кургане. Фото

Рынок товаров и услуг в Кургане предлагает выбор, как покупать одежду, однако формат подписки на нее здесь пока малоизвестен. Механизм регулярного списания средств давно стал привычным для пользователей онлайн‑сервисов, но к подписке на одежду отношение с настороженностью. Как именно устроена подписка на базовый гардероб, кому она может быть полезна и в чем ее преимущества, выяснял корреспондент URA.RU.