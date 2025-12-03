Совет и Парламент Евросоюза согласовали проект регламента, который закрывает путь российскому газу на европейский рынок. Документ стал ключевым звеном плана REPowerEU по отказу от российских энергоносителей.
Согласно материалам Совета ЕС, регламент вводит ступенчатый запрет на импорт сжиженного и трубопроводного газа. Полное прекращение поставок СПГ предусмотрено к концу 2026 года, трубопроводного топлива — к осени 2027-го. Законопроектом закреплено: импорт будет блокироваться через шесть недель после вступления документа в силу, но с сохранением переходных условий для действующих контрактов, передает РБК.
Переходный период разделён по срокам и типам соглашений. Для краткосрочных контрактов, подписанных до 17 июня 2025 года, ограничения по СПГ стартуют 25 апреля 2026 года, по трубопроводному газу — 17 июня 2026 года. Для долгосрочных соглашений по СПГ установлена дата 1 января 2027 года. Для трубопроводных поставок — 30 сентября 2027 года, если европейские хранилища будут заполнены к 1 ноября того же года.
Для партий российского газа, подпадающих под переходный режим, понадобится предварительная информация — не менее чем за месяц до ввоза. Для нероссийских поставок срок короче: минимум пять дней, либо неделя при импорте через точку Strandzha 1.
Чтобы избежать лишнего документооборота, законодатели исключили из процедуры предварительного согласования поставки из крупных экспортёров, которые в 2024 году поставили в ЕС свыше 5 млрд кубометров газа и одновременно ограничивают или запрещают импорт топлива из России, а также из стран, не имеющих инфраструктуры для приёма газа.
Еврокомиссия ещё в мае представила график отказа от российских энергоносителей к 2027 году. Однако, по данным европейских дипломатических источников, ЕС пока не готов ускорить процесс: позиции ряда государств, включая Венгрию и Словакию, продолжающих покупать российскую нефть, замедляют выполнение плана.
Москва по-прежнему считает санкционный курс Запада незаконным и отвергает требования США о прекращении энергетического сотрудничества как неправомерные угрозы.
