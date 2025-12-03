Раскрыто, как Евросоюз запускает поэтапный запрет на импорт газа из РФ

Переходный период разделён по срокам и типам соглашений. Для краткосрочных контрактов, подписанных до 17 июня 2025 года, ограничения по СПГ стартуют 25 апреля 2026 года, по трубопроводному газу — 17 июня 2026 года. Для долгосрочных соглашений по СПГ установлена дата 1 января 2027 года. Для трубопроводных поставок — 30 сентября 2027 года, если европейские хранилища будут заполнены к 1 ноября того же года.